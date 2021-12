Lampo Victor, Russi battuto 1-0

Sul sipario di un girone d'andata complicato il Victor San Marino piazza il colpo di teatro e si presenta al giro di boa con uno scalpo eccellente. Il Russi secondo in classifica s'arrende 1-0 e ora dista solo quattro punti: merito di un secondo tempo d'alto livello e della perla del classe 2003 Riccardo Michelucci.

Il meglio della partita è riservato alla ripresa, mentre i 45' iniziali scivolano via nella noia. Il Russi controlla il gioco ma si limita alla grande occasione di Venturi, che gira fuori sulla punizione morbida di Gadda. Il Victor si chiude bene e quando può riparte, per quanto l'acuto principale sia una conclusione di Bardeggia murata da Gualandi. A servirlo è Michelucci, subito protagonista in un secondo tempo di ben altri ritmi.







L'ex Academy si vede arrivare il cross di Luvisi ma non ha la prontezza per far male, regalando la spazzata a Gualandi. Avrà comunque modo di rifarsi al 60°, con una conclusione degna del 10 che ha sulla schiena: mancino a piazzarla dal limite, palla sotto il sette e Victor avanti. Immediata la replica del Russi, un'incursione di Garavini che riceve da Benini, sterza su Morelli e Pedrazzini e poi, quando il più è fatto, spara clamorosamente fuori.

Da qui in avanti il divertimento non manca: traversone di Boccioletti per la testa di Bardeggia, Lombardi è attento e alza. E ancora Bardeggia, dopo l'angolo di Barone incornato alto da Pedrazzini, si presenta in diagonale al portiere ospite, di nuovo senza sorprenderlo. E sul ribaltamento Bezzi manda in porta Gadda, Pazzini è glaciale nel negargli il pari e sul rimbalzo Saporetti non inquadra la porta di testa.

Di lì a poco, un' legno cadauno. Barone ci prova su punizione, Lombardi tocca anche qui e la spinge sul palo. Per il Russi invece il cross sbagliato di Benini diventa una conclusione che sorprende Pazzini e s'infrange sulla traversa, Albonetti chiude su Garavini e il Victor, che si barrica e non rischia più, può affacciarsi al ritorno con l'animo più leggero.