Lazzari da (quasi doppio) record: il classe 2003 si prende anche la Nazionale

Ancora una volta niente vittoria per un San Marino che, al di là del pari in extremis, si gode le prove dei giovani e, in particolare, la ribalta di Lorenzo Lazzari. Gol al debutto per il centrocampista del Victor, come lui, in Nazionale, solo Nicola Ciacci e Alex Gasperoni, nell'amichevole col Liechtenstein del 20 agosto 2003. Un intreccio che pare voluto dal fato, considerando che Lazzari è nato poco più di 2 mesi prima di quella partita e proprio per quel gol Gasperoni gli nega, d'un soffio, il record di più giovane marcatore della nazionale: 19 anni e 51 giorni per il giocatore della Libertas, 19 anni e 164 giorni per quello del Victor. Che ha tutte le premesse per essere quella pedina che mancava al centrocampo di San Marino, il portatore di palla in grado di inserirsi con qualità.

La rete a Santa Lucia non solo è in grande stile – tocco di destro, diagonale mancino – ma evidenzia anche un carattere che t'aspetteresti da uno navigato. A maggior ragione visto il contesto, nel recupero di un'amichevole organizzata appositamente per ritrovare la vittoria e che stava finendo con l'ennesima sconfitta. Classica ciliegina nella stagione della sua ascesa: dall'U21 e dall'Academy all'Eccellenza col Victor, dove è arrivato in estate e si è subito guadagnato uno spazio importante nella rosa della capolista. Il tutto nonostante gli infortuni, che l'hanno rallentato ma mai abbattuto. E non solo Lazzari, l'amichevole ha messo in luce una buona fetta del futuro della Nazionale: Tosi è alla terza presenza e già pare un veterano, tra gli altri esordienti molto bene da titolare Capicchioni, positivo Pancotti e sfortunatissimo Sopranzi, ko poco dopo l'ingresso.