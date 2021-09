Manita Albania ad Elbasan: San Marino ko 5-0

SRV_ALBANIA_-_SAN_MARINO_080921

La partita contro l'Albania è a due facce per la Nazionale di San Marino: primo tempo positivo con una squadra compatta, unita ed anche capace di uscire dalle situazioni spinose, secondo dove le energie vengono a meno, la qualità degli avversari sale ed anche il risultato sul tabellone dell'Elbasan Arena. Finisce 5-0 per le aquile, spinte da oltre 4000 tifosi rossoneri. Prima chance dopo 120 secondi: Kumbulla sfiora il palo di testa. Stessa sorte per Uzuni qualche minuto più tardi sul servizio di Djimsiti, il piattone esce per questione di centimetri. Poi i biancazzurri non soffrono più ma alla prima sbavatura vanno sotto: Brolli allontana corto, pallone rimesso dentro e Manaj prende posizione su Fabbri e non può sbagliare da 0 metri. Come all'andata, l'attaccante dello Spezia sblocca il match contro San Marino. Primi 45 minuti che si chiudono “solo” sull'1-0 e la speranza di farsi vedere in avanti c'è.

Ma la ripresa è tutta un'altra partita: Edy Reja getta nella mischia Broja e Roshi, due schegge incontenibili per la difesa sammarinese. Il talento del Southampton – in prestito dal Chelsea – fa ripartire in contropiede Laci che si fa 50 metri, prende la mira e la mette là all'angolino dove Benedettini non può nulla. Passano solo 3 minuti e Roshi serve ancora Broja, missile sotto la traversa ed è già 3-0. Secondo gol consecutivo per il classe 2001 che domenica aveva già “matato” l'Ungheria. E non è finita qui: Roshi pennella dalla destra, Hysaj prende il tempo su e infila Benedettini sul palo lontano. Segna anche il capitano rossonero ex Empoli e Napoli, fedelissimo di Sarri ed ora alla Lazio. E' un momento veramente difficile per San Marino: Manuel Battistini non riesce ad allontanare con lo scorpione, Broja fa tremare la traversa con l'ennesima sassata mentre Brolli è provvidenziale a chiudere sul destro a botta sicura di Uzuni. L'esterno del Ferencvaros troverà comunque il 5-0 qualche istante più tardi quando Brolli commette l'unico errore della sua bella partita e consente a Broja di regalarsi il secondo assist di serata. Ultima emozione con Manaj vicinissimo alla doppietta, negata prima dal grande intervento di Benedettini poi dallo scorpione – questa volta decisivo – di Battistini. San Marino chiude con 0 tiri fatti e poca benzina in corpo dopo le 3 partite in 6 giorni.