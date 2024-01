Mercato: Virtus e La Fiorita molto attive, il Cosmos punta un ex di serie A

Il calciomercato invernale è ufficialmente aperto da oggi per quanto riguarda il calcio italiano, occorrerà attendere lunedì 8 gennaio per quello sammarinese. In attesa che vengano depositati i trasferimenti alla Casa del Calcio, le società hanno già raggiunto i primi accordi. La Fiorita comincia il 2024 con quattro nuovi acquisti che vanno a rinforzare un organico di livello assoluto. I gialloblu di Montegiardino hanno ingaggiato il portiere Alessandro Semprini, ex Tre Fiori e Rimini, il difensore Nicola Greco, classe 2000, l'attaccante Abdul Niang in arrivo dal Fiorentino e il centrocampista Raffaele Virgilio, 21 anni, ex capitano della primavera del Napoli.

Poker di giocatori anche per la Virtus. Il direttore sportivo Matteo Guiducci sta perfezionando l'arrivo del difensore sammarinese Thomas Rosti dalla Libertas. Sempre per il reparto difensivo anche l'ex Tre Penne, classe 1984, Cristhofer Genestreti. Per il centrocampo della Virtus, il nome nuovo è Nicolò Vallocchia, 2002 ex Sammaurese. Per l'attacco arriva Tommaso Lombardi, classe 2001 ex Urbino. Il ds neroverde è in trattativa per un ulteriore rinforzo a centrocampo, il profilo è quello di un calciatore esperto.

Al lavoro anche il direttore sportivo del Fiorentino, Mohammed Zaboul, che sta valutando due rinforzi, tra centrocampo e attacco. Anche il Tre Fiori sta sondando qualche nuovo profilo, così come il Cosmos al lavoro per portare sul Titano un ex calciatore di serie A. Mercato di fatto chiuso per il Tre Penne, che dopo l'uscita del difensore Michele Stellato, sta valutando un secondo portiere. Nel fine settimana riprenderà il campionato con le gare della 14' giornata.