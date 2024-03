A Montecchio è il giorno dei ritorni: Micchi ritrova il gol dopo 5 giornate, Vitaioli segna dopo averne saltate 6 per infortunio. "Diciamo che non dovevo rientrare - dice Vitaioli - dovevamo aspettare la partita di mercoledì perché ho ancora la spalla un po' dolorante, ma quando il mister mi ha detto che c'era bisogno che entrassi ho detto di sì, è andata bene. Mi sento bene in campo, anche oggi non avevo paura dei contrasti".

Nel video le loro interviste