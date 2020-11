Nel video l'intervista a Mirko Palazzi

Bella soddisfazione per il difensore della Nazionale di San Marino Mirko Palazzi, inserito nella top 11 della settimana per la piattaforma dedicata ai risultati 365 Scores. Nella Top of the week anche Mertens e Lukaku. In difesa con il sammarinese Palazzi, anche l'italiano Acerbi, l'olandese Dumfries e l'albanese Ismajli.

