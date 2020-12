Nasce la nuova UEFA Europa Conference League

Dal prossimo anno ci sarà una terza competizione europea per club. Dopo Champions League ed Europa League nasce la Europa Conference League, che prenderà il via dalla stagione 2021/2022. Ci saranno due squadre a rappresentare San Marino in questa nuova coppa organizzata dalla UEFA: la seconda classificata del campionato sammarinese e la vincente della Coppa Titano.





Confermata, invece, la presenza in Champions League della formazione campione di San Marino. I primi turni preliminari dell'Europa Conference League si svolgeranno l'8 e il 15 luglio 2021, la finale è in programma il 25 maggio 2022 alla National Arena di Tirana, in Albania. Chi vince conquista un posto nell'edizione successiva di Europa League.