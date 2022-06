Nations League: San Marino a Malta per sognare

Nel video l'intervista con Michael Battistini

La prima di San Marino a Malta parte con lo splendido sole di Rimini e continua con quello di Malta. Temperatura tipicamente mediterranea, circa 28 gradi e brezza marina proveniente da sud. L'amichevole contro l'Islanda dello Stadium sembra già lontana mesi, invece lo è appena di un paio di giorni. Nei 23 di Costantini rientra Filippo Fabbri, da valutare il recupero. Fuori Alessandro Golinucci per squalifica, il gruppo è lo stesso che ha sfidato l'Islanda.

Per i Titani è la quarta partita in dieci giorni. Un vero tour de force per i Biancoazzurri che per la terza volta nella loro storia incontrano Malta, la prima in trasferta dove già i club sammarinesi hanno volato per gli impegni nelle coppe europee. I due precedenti sul Titano hanno detto Malta, 3-2 in amichevole e 2-0 domenica scorsa. Partita dalla quale si riparte per il girone di ritorno di Nations League, con la squadra di Devis Mangia reduce dal ko per 2-1 contro l'Estonia. Ai Titani la gara di San Marino ha lasciato tanta voglia di riscatto. Oggi sinonimo di consapevolezza. Cresciuta, nella lunga finestra di calcio internazionale nella quali i sammarinesi hanno trovato prestazioni convincenti, sfiorato il gol e per la prima volta anche l'episodio avverso del quale anche riparlare. Perché fin lì San Marino era nella partita. Poi il var che non ha tolto solo il rigore ma spento anche troppo i Biancoazzurri.

La voglia è quella di chi è pronto a giocare la prima di quattro partite e non l'ultima. Un po' lo sa Michael Battistini, il centrocampista del Tre Penne conta 5 presenze nelle 5 gare di Costantini da ct, dai 13 minuti di Murcia con Capo Verde ai 90 con l'Estonia.

