Nelle altre partite spicca la vittoria del Domagnano sulla Libertas

Sono tre punti molto importanti per il Domagnano che aggancia il Murata al decimo posto in campionato. Contro la Libertas arriva una vittoria che ha origine nel primo tempo con il gol di Olivieri. Poi prende forma nella ripresa grazie a Ceccaroli e Gaiani. Sul 3-0 viene espulso Nigretti e Libertas in 10 uomini. Nel finale arriva il goal della bandiera per i granata, lo realizza Barretta. A Domagnano, Domagnano batte Libertas 3-1. A Dogana è la notte di Matteo Giardi. La sua doppietta, primo gol subito in apertura dopo appena un minuto, il raddoppio al 35esimo di prima frazione, permettono alla Folgore di regolare il Cosmos e di agganciare il Faetano a quota 26 in classifica. A Dogana, Folgore batte Cosmos 2-0. Faetano, dicevamo capace di fermare la corsa del Tre Penne. I capo classifica non trovano il gol e a Fiorentino finisce 0-0 . Colpo del San Giovanni che risponde così alla vittoria di ieri del Cailungo e torna solo al dodicesimo posto che vale il piazzamento spareggi play off. Decide un rigore di Mema. A Montecchio San Giovanni batte Fiorentino 1-0.