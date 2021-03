Nona sinfonia per La Fiorita, ok Pennarossa e Cailungo

L'incornata di Brighi da corner sembra far presagire un altro pomeriggio di ordinaria amministrazione per La Fiorita e, invece, dall'altra parte c'è un San Giovanni combattivo e che dimostra - una volta di più - che non si trova così in alto in classifica per caso. Autorete di Miori ad un quarto d'ora dal 90' e crolla l'imbattibilità di Montegiardino dopo oltre 500 minuti ma non quel ruolino di marcia praticamente perfetto: dieci minuti dopo Amati non sbaglia dagli 11 metri e regala la nona vittoria consecutiva ai gialloblu, sempre più capolista della regular season e sempre più vicini ai play-off diretti. Di rigore, invece, si sblocca anche il derby tra Fiorentino e Tre Fiori con i rossoblu avanti grazie a Pacchioni. Gli uomini di Cecchetti sprecano occasioni su occasioni ma riescono a rimontarla nella ripresa prima con Joel Apezteguia poi con l'altro penalty realizzato dallo sloveno Patrick Bordon, nuovo acquisto del mercato di gennaio. Sembra finita ma il Fiorentino tira fuori grinta e carattere trovando il definitivo 2-2 con il solito Pacchioni, salito a quota 7 in classifica marcatori.









Punto importante in ottica play-off così come i successi di Pennarossa e Cailungo. I biancorossi di Chiesanuova vanno sotto nel primo tempo contro la Juvenes/Dogana con il preciso diagonale di Baldini ma si rialzano nel secondo. Evaristi pareggia i conti mentre il colpo da 3 punti lo piazza Moussa Souare, uomo della provvidenza dopo la rete allo scadere dell'ultima giornata con il Domagnano. Sfrutta a pieno l'ultima spiaggia, invece, il Cailungo: tris al Cosmos aperto dalla doppietta di Mattia Urbinati, arrivato a 6 centri stagionali. Calcio di rigore e colpo di testa, nei secondi 45 minuti Luca Cecchetti mette il sigillo definitivo. I rossoverdi si rilanciano, i ragazzi di mister Protti sprofondano all'ultimo posto.