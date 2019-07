Nuova edizione per il Camp organizzato dall'associazione calciatori di San Marino, che quest'anno raggiunge il record di presenze

Andy Selva

Un'iniziativa che permette ai ragazzi sammarinesi dai cinque anni in su di imparare tramite lo sport a stare insieme e che quest'anno, conferma l'ex bomber di San Marino Andy Selva, ha riscosso molto successo, con 54 iscrizioni. Un campus che l'Assocalciatori organizza grazie alla volontà di alcuni giovani allenatori, ma anche con la collaborazione con vari enti e sponsor. Oltre al calcio però il centro sportivo propone altre iniziative: uno spazio in cui i ragazzi possono fare i compiti estivi e giornate di educazione ambientale, in cui si spiegano i problemi dell'inquinamento. Per quest'anno si sono iscritti al campus solo maschi, ma visto il successo della Nazionale italiana femminile nell'ultimo Mondiale, non è da escludersi che al centro estivo che prenderà il via il prossimo mese, possano esserci anche delle giovani calciatrici.

Nel video l'intervista a Andy Selva, Presidente Associazione Sammarinese Calciatori