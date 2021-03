Oggi la San Marino Academy affronta la Roma

La San Marino Academy scende in campo alle 14.30 allo Stadio delle Tre Fontane per affrontare la Roma nella 17° giornata del campionato di Serie A femminile. Una trasferta molto insidiosa per le ragazze di Alain Conte che cercheranno di strappare un risultato positivo in casa di una delle squadre più in forma del momento, le giallorosse sono reduci da quattro vittorie consecutive, striscia che ha consentito alle capitoline di assestarsi stabilmente al quarto posto della classifica.