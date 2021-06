Pasqualini: "Saranno decisivi gli episodi"; Marchetti: "Per noi è la prima volta e abbiamo la forza dell'entusiasmo"

Le interviste

Conferenza stampa di presentazione della finale del campionato sammarinese di Futsal tra Fiorentino e La Fiorita. Il club di Montegiardino arriva per la prima volta all'atto finale e, come dichiara il portiere Manuel Marchetti, sarà proprio l'entusiasmo a dare la forza al quintetto giallo/blu. Il Fiorentino punta al terzo trionfo consecutivo e, come dice il laterale Elia Pasqualini, sono partite in cui gli episodi contano molto e, afferma, che il quintetto di Fallini è più abituato a giocare questo tipo di partite. Per il Fiorentino, in caso di vittoria, sarebbe il terzo scudetto consecutivo. Oltre al trofeo in palio c'è la qualificazione alla Futsal Uefa Champions League.

Nel video le interviste