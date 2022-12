Pastorelli-gol: il Cosmos batte il Tre Penne ed è secondo

Altissima intensità da una parte e dall’altra. Cosmos-Tre Penne é uno spot per il calcio sammarinese e a festeggiare sono i gialloverdi di Serravalle. 1-0 con annesso sorpasso in classifica ai ragazzi di Ceci e vetta più vicina. Partenza a razzo degli uomini di Città: Gai crossa, Barretta impegna Aldo Simoncini poi la difesa gialloverde fa muro sul tentativo di Vandi. La risposta Cosmos non si fa attendere: Prandelli gira per Guidi, volée bloccata in due tempi da Semprini. Clamorosa l’occasione successiva: Di Maio incorna e Gai salva sulla linea, la palla arriva ad Errico che ci prova ma ancora una volta Semprini dice di no. Il portiere del Tre Penne, che oggi sostituisce l’infortunato Migani, si esalta anche sul mancino dal limite del solito Errico e si resta sullo 0-0. Almeno fino al 40’, fino a quando Zulli mette dentro da sinistra, Prandelli si avvita alla perfezione centrando il palo e Pastorelli - sulla ribattuta - fa 1-0. L’ex Victor sblocca la contesa in chiusura di frazione.

Vantaggio per i ragazzi di Nicola Berardi legittimato anche ad inizio ripresa: Prandelli va a botta sicura, la deviazione provvidenziale di Barretta manda la sfera ancora sul palo. Si dispera il Cosmos, si salva il Tre Penne. Che però avrebbe una chance clamorosa poco dopo: fuga di Pieri a destra e servizio per Badalassi che, tutto solo a centro area, apre il piattone ma l'ex Palazzi è decisivo e chiude tutto. Proteste Cosmos per questa trattenuta su Zulli, non sanzionata dal direttore di gara. Proteste Tre Penne quando Ceccaroli si invola ma il guardalinee vede la palla fuori dal rettangolo di gioco. Grande rischio quando Barretta manda Prandelli in porta ma il 9 é troppo altruista e l’azione sfuma. Poco altruista, invece, Ceccaroli che vince un rimpallo e passa tra due, poi decide di calciare da posizione defilata e Aldo Simoncini respinge. Il Cosmos prova a chiuderla: Pastorelli tenta il gol olímpico, Semprini allontana e Nigretti é miracoloso sulla botta di Savelli, togliendola dalla porta. A blindare un successo importantissimo per Serravalle ci pensa Aldo Simoncini che vola e cancella l’ultimo disperato tentativo di Pieri. Il Tre Penne perde la testa, in particolar modo Nigretti che rifila un calcetto a Zulli e lascia i suoi in 10 nel finale. Il neo-entrato Docente potrebbe chiuderla ma Semprini é attento. É 1-0 Cosmos che ora sogna in grande.