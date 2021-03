Poker San Marino Academy: Chievo battuto 4-0

La Primavera della San Marino Academy continua a far faville: quarta vittoria in 6 partite giocate, quest'ultima netta contro il Chievo Verona. Ad Acquaviva finisce 4-0 per le ragazze allenate da Zaghini che chiudono i conti già nel primo tempo. Risultato che si sblocca al minuto numero 18: Bonora scappa sulla destra, cross basso per Giulia Sanchi che di prima batte Magalini per il vantaggio Academy. E pochi minuti dopo arriva pure il raddoppio: la difesa clivense allontana la sfera da punizione, Francesca Generali va di prima intenzione e disegna una traiettoria perfetta. Sfera che scavalca Magalini e si insacca sotto la traversa, per uno dei gol più belli della stagione. San Marino predilige la soluzione da fuori: qua ci prova Swami Giuliani, Magalini riesce a tenerla li anche grazie all'aiuto del montante. E' questione di tempo, però, prima del 3-0. Al tramonto della prima frazione Sanchi viene atterrata da un avversario. Dal dischetto Sofia Pirini è glaciale, destro all'angolino dove l'estremo difensore del Chievo non può arrivare.









La ripresa continua ad essere un monologo sammarinese: Sanchi si fa ipnotizzare da Magalini e non riesce a batterla. Sull'altro versante le veronesi costruiscono la chance più nitida solo al 62' con il palo colpito da Angela Mele, a Zaghini battuta. Il gol della bandiera però non arriva e l'Academy continua a spingere: Sietchiping Nzepa si invola e calcia a botta sicura. Monumentale l'intervento di Mazzi a togliere la gioia del gol alla numero 9 cosi come il secondo portiere Ferrarini sulla neo-entrata Mery Kalaja. Grande parata, sul prosieguo dell'azione il direttore di gara vede un tocco con il braccio e assegna il secondo rigore di giornata. Beatrice Bonora imita la compagna Pirini, realizzazione perfetta per il definitivo 4-0. Grazie a questi 3 punti la San Marino Academy si porta al sesto posto, a -4 dai play-off e con una partita ancora da recuperare.