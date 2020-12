Rallenta il Sudtirol, prima vittoria per la Triestina di Pillon

Sesto pari stagionale per la capolista Sudtirol fermata dalla Virtus Verona sul 2-2. Parte bene il pomeriggio della squadra di Stefano Vecchi che dopo 5 minuti la sblocca con Beccaro. Il centrocampista si inserisce sul secondo palo e concretizza in rete il passaggio di Tait. Il vantaggio del Sudtirol dura 14 minuti, Pittarello è il più veloce a toccare in fondo alla rete un pallone sporco messo al centro da Poluzzi. Buon momento della Virtus Verona. Nella ripresa la partita è ricca di episodi con il Sudtirol che potrebbe tornare di nuovo in vantaggio. Al 52' è strepitoso Sibi a salvare su Rover dopo che Beccaro palla al piede si era fatto metà campo. Quattro minuti dopo c'è anche una traversa centrata dagli ospiti, ma il gioco viene fermato per offside. Passata la paura, la Virtus Verona la ribalta con il diagonale di Danti. Al 70' altro episodio da rivedere. La punizione di Greco tocca la traversa per poi ricadere a terra, dentro/fuori, dopo la respinta del difensore, il direttore di gara lascia proseguire. Lo sforzo degli ospiti si concretizza al 75'. Sul calcio d'angolo di Greco, il tocco di Magnaghi vale il 2-2 che chiude la partita. Per il Sudtirol è il nono risultato utile di fila, per la Virtus Verona il terzo pari consecutivo, il secondo 2-2 di fila dopo quello col Perugia.





Torna a vincere la Triestina. I tre punti pieni mancavano dal 22 novembre con il 3-1 alla Fermana. Al Nereo Rocco, la squadra di Giuseppe Pillon vince 2-1 con doppietta di Boultam contro il Perugia Il trequartista olandese sblocca la partita dopo appena 4 minuti. Il primo gol in campionato del giocatore cresciuto nell'Ajax arriva con tiro da fuori che supera Fulignati. Prima della chiusura di tempo il raddoppio della squadra alabardata. E' ancora Reda Boultam ad andare in rete, questa volta con un colpo di testa. Nella ripresa la rete che dimezza lo svantaggio per il Perugia è un'autogol di Tartaglia. Il difensore tocca in fondo alla propria porta il pallone sugli sviluppi di un corner. Vince la Triestina. Primi tre punti per la gestione Pillon, si ferma a 11 la striscia di risultati utili del Perugia.