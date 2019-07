Ricchiuti passa alla Virtus, dopo i due anni alla Fiorita

Adrian Ricchiuti è un nuovo giocatore dell'A.C Virtus. Il trequartista argentino, classe '78 lascia la Fiorita dopo due anni, unendosi alla squadra del neo allenatore Luigi Bizzotto. Nell'arco della carriera Ricchiuti ha giocato in diverse squadre italiane tra Serie A e B, su tutte Rimini (famosissimo il suo gol alla Juventus nella stagione 2006/2007, l'unica dei bianconeri nella serie cadetta, proprio al debutto) e il Catania, con cui vanta oltre 80 presenze e quattro gol nellla massima serie italiana. "L’obiettivo per questa stagione sarà qualificarsi per i playoff e gettare le basi per provare a raggiungere risultati più importanti nei prossimi anni. Conoscevo già sia il Direttore sportivo Guiducci sia mister Bizzotto, un allenatore che vuole poche chiacchiere e molto lavoro, per cui sono molto felice di essere qui”: queste le parole del neoacquisto Ricchiuti, che ha ringraziato la Fiorita per gli ultimi due anni, ma ora si lancia in questa nuova sfida.