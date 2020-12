Ritorna la serie A, l'Academy sfida l'Inter

Archiviata la Coppa è di nuovo tempo di serie A. Tre settimane dopo il pari contro il Napoli, la San Marino Academy va in trasferta per affrontare l'Inter. E' il penultimo impegno di un girone di andata che si chiuderà sabato prossimo ad Acquaviva con lo scontro diretto contro il Pink Bari. Una partita preparata con la difficoltà dei 10 giorni di isolamento cui le ragazze si sono sottoposte in seguito a una positività riscontrata prima del match con la Fiorentina.





Il gruppo, ritrovato il campo, ha ripreso con entusiasmo gli allenamenti e sullo stesso entusiasmo il tecnico Conte vuol far leva per tornare da Milano con un bel risultato. Dall'esordio shock di Empoli sono passati tre mesi, durante i quali il percorso di crescita della squadra è stato costante e che la classifica solo in parte restituisce in termini di punti. I margini di crescita, soprattutto in termini di risultati, sono ancora ampi.





C'è tutto per essere ottimisti, ma è doveroso il rispetto dell'avversario: un'Inter che alla vigilia pareva attrezzata per puntare altissimo e che si ritrova a sorpresa a metà della griglia. Vedremo. Calcio d'inizio domani alle 14,30 al centro formazione Suning intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti. Niente da fare per Greta Di Luzio, infortunata.