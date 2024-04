Rondelli Delegato ai quarti di Champions League e nella short-list per EURO 2024

Importante designazione per Paolo Rondelli: il sammarinese, da tempo Delegato UEFA, è stato infatti incaricato la gara di andata dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco – terminata 2-2 nella serata di ieri all’Emirates Stadium.

La sfida, diretta dallo svedese Glenn Nyberg, ha registrato oltre 60,000 spettatori. Non nuovo all’assegnazione di gare di questo spessore, Rondelli ha ricevuto in settimana la comunicazione di figurare nell’elenco ristretto dei Delegati UEFA papabili per gli Europei di Germania 2024. Da questa short-list saranno selezionati i dieci Delegati che saranno responsabili delle sfide organizzate negli altrettanti impianti tedeschi dal 14 giugno al 14 luglio prossimi.