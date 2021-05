San Marino Academy: ultima spiaggia con la Pink Bari

In caso di sconfitta sarà Serie B, in caso di vittoria o pareggio si dovrà fare attenzione al risultato di Verona-Napoli. Ultima spiaggia per la San Marino Academy, per continuare ad alimentare il sogno salvezza. Le biancazzurre di Alain Conte, che vengono da 5 sconfitte consecutive, non ottengono i 3 punti da un girone intero. Una delle ultime possibilità è rappresentata dalla sfida di domani alle ore 15.00 contro la Pink Bari già retrocessa in cadetteria. Lo scorso 12 dicembre l'Academy vinse 4-2 contro le biancorosse, trascinate da una super Raffaella Barbieri autrice di una tripletta nella ripresa.









Da lì un solo pareggio – in trasferta contro la Florentia – e tante sconfitte, compreso il pesante 5-0 nello scontro diretto contro il Napoli. E proprio con le partenopee, San Marino si gioca la permanenza in categoria: 12 punti per le prime, 9 per le seconde. Fondamentale, quindi, avere un occhio di riguardo verso il match di Verona perché se le azzurre dovessero vincere la retrocessione sarebbe comunque matematica, anche in caso di successo delle Titane. Ma la speranza, si sa, è sempre l'ultima a morire.