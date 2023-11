San Marino - Italia Under 21 perde tre protagonisti

San Marino - Italia Under 21 al San Marino Stadium, ore 18.30 diretta su Rai 2. Ci sono novità per entrambe le nazionali: ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 di San Marino l'attaccante Nicola D’addario per un infortunio muscolare occorso nelle ultime ore. Al suo posto il CT Matteo Cecchetti ha convocato Marco Gasperoni, stesso ruolo classe 2004 in forza alla Vis Novafeltria.

Per quanto riguarda l'Italia, il CT Carmine Nunziata deve rinunciare a due big come il centrocampista della Juventus Fabio Miretti e l'attaccante del Monza Lorenzo Colombo.

Nel video l'intervista al difensore dell'Under 21 sammarinese Simone Giocondi