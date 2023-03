San Marino - Kazakistan si giocherà al Tardini di Parma

San Marino - Kazakistan si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma. Il prossimo impegno casalingo della Nazionale del Titano nelle qualificazioni a Euro 2024, in programma il prossimo 16 giugno, si giocherà nella città ducale a causa dell'impraticabilità del San Marino Stadium per un intervento straordinario al manto erboso che inizierà ad aprile e che richiederà circa 90 giorni. Diversi gli impianti presi in considerazione per ospitare la sfida, ma tra quelli disponibili sono risultati Parma e Ferrara. Con la scelta della FSGC ricaduta sul Tardini.

Anche la finale di Coppa Titano, tra Tre Penne e Virtus, non sarà quindi disputata allo Stadium, ma sarà programmata sul sintetico di Acquaviva. Il San Marino Stadium dovrebbe tornare disponibile per le sfide di luglio di Conference League.