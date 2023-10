Show a Fiorentino: 2-2 tra Libertas e San Marino Academy U22

Succede di tutto tra Libertas e San Marino Acadamy Under 22: i biancazzurrini vanno due volte avanti con Bortolotto e Argenziano ma vengono ripresi dalla doppietta di Torsani per uno scoppiettante 2-2. Prima chance granata con Zabre: l’ex Victor si accentra e calcia sul primo palo, attento Matteo Battistini che mette in angolo. Risposta Academy affidata al solito Tommaso Famiglietti: il 9 cerca di scavalcare Nicola Battistini con lo scavetto, palla sull’esterno della rete. Meglio l’Under 22 in chiusura di frazione: Famiglietti da lontanissimo dopo il recupero palla, Guglielmi devia con il braccio. E' giallo e calcio di punizione. Proprio da qui nasce il capolavoro di Camillo Bortolotto: il 10 la fa girare con il mancino, traiettoria perfetta che scavalca la barriera e si insacca con Battistini che non può nulla. San Marino Academy in vantaggio al minuto numero 38.

Occasione clamorosa anche ad inizio ripresa: Sapori fa un regalo allo stesso Bortolotto che però non lo scarta e grazia la Libertas. L’attaccante di Cecchetti prova a superare Battistini che resta in piedi e gliela sradica dai piedi. I granata abbozzano una reazione: sulla palla in uscita Greco ci prova con il sinistro, brivido per i biancazzurrini. Che però continuano ad interpretare il match nel migliore dei modi: Giocondi ferma Torsani e conduce la ripartenza, coast to coast fino all’avversaria dove Battistini lo chiude e poi si supera sul tentativo di tap-in del neo-entrato Pietro Renzi.

Doppia chance per il 2-0 ma il match resta in equilibrio. Idea illuminante di D’Addario per Giambalvo che, da difensore, si ritrova come giocatore più avanzato e si scontra con Battistini. Il centrale rimane a terra e sul ribaltamento di fronte la Libertas torna in quota: Torsani è solo a centro area, missile ed è 1-1 con il secondo gol in campionato dell’ex Fiorentino. Ora la ruota sembra girare: Zabre salta Battistini ma da posizione defilata da solo l’illusione del gol.

Partita dalle mille emozioni: D’Addario se ne va sulla sinistra, Nicola Battistini non trattiene il cross e Argenziano è il più lesto di tutti a spingerla dentro per il clamoroso 2-1 della San Marino Academy che torna in vantaggio. Finita qui? Neanche per scherzo. Due minuti più tardi e ancora Torsani sfugge al diretto marcatore che termina a terra e firma la doppietta personale, riportando il tutto sul 2-2. Proteste per un possibile fallo su Luvisi. C'è ancora tanto da dire: Guglielmi fa la sponda, Muci in acrobazia colpisce in pieno la traversa sfiorando una clamorosa rimonta.

Dall'altra parte Nicola Battistini, ancora shockato dall'errore precedente, raccoglie con le mani il retropassaggio del compagno e viene assegnata una punizione di seconda all'Academy: Giocondi scarica sul muro granata. Maxirecupero da 8 minuti e continuano a fioccare le occasioni: l'ultima ancora con Muci che, dopo la traversa, prende anche il palo con il tocco decisivo di Battistini. Finale acceso: a farne le spese è Matteo Cecchetti, espulso dal direttore di gara.