Si parte il 10 settembre. Il Victor si avvicina con 5 gol alla Savignanese

Savignanese - Victor

Con una nota ufficiale la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato la nuova data d'inizio del campionato di Serie D. Si comincerà esattamente tra un mese, domenica 10 settembre il via alla competizione. La stagione ufficiale prenderà il via il 27 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia, il 3 settembre con il primo turno.

Dunque ancora 30 giorni per oliare i meccanismi, anche se ieri a Savignano dove lo scorso anno in campionato la squadra di Cassani aveva sofferto, il Victor ha dato una prova di forza. La Savignanese non ha consegnato le distinte, poco male, perchè a parte qualche giocata dell'ex di turno Alberto Malo e un paio di uscite di Pazzini i padroni di casa non sono pervenuti, già sotto di quattro gol dopo soli 24 minuti. Andando con ordine si muove già bene il nuovo centravanti biancoazzurro Nicholas D'Este, ottimo il suo lavoro sulla destra, sfera che viene raccolta da Scott Arlotti e dopo un solo minuto il Victor San Marino è già in vantaggio.

Nonostante diverse assenze nel caso di Lazzari e Sabba solo per piccoli affaticamenti, Simone Lozza invece ha riportato la sublussazione della spalla ne avrà per una ventina di giorni, i biancoazzurri si muovono bene grazie alle intuizioni di un ottimo Carlini in versione play davanti alla difesa. Il raddoppio è di D'Este al minuto 13, primo gol con la maglia del Victor per il 27enne prelevato dal Mezzolara. A stretto giro arriva anche il tris, sempre D'Este e la sua ben augurante doppietta personale. C'è anche il sigillo di Carlini. Il ragazzo ex Primavera del Cesena, parte palla al piede, sfrutta l'ottimo movimento delle due punte che si allargano, portano via gli uomini della tenera difesa della Savignanese e conclusione precisa per il poker biancoazzurro prima della mezz'ora. Ripresa di puro allenamento dove c'è però la nota negativa rappresentata dall'espulsione per inutilissime proteste del sammarinese del Victor Simone Santi. Nel finale sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pokerissimo firmato Donati. A Savignano, Victor San Marino batte Savignanese 5-0.