Supercoppa, Battistini: "Vincere subito dà stimoli". Migani: "La Virtus ha giocato meglio"

Una vittoria che "dà stimoli e continuità". Questo è ciò che vede nel successo di Supercoppa sammarinese Manuel Battistini, difensore della Virtus, che sarà anche ricordato come il primo capitano ad alzare due trofei nella storia del club di Acquaviva, per altro consecutivamente. Dall'altro lato, il portiere del Tre Penne, Mattia Migani, ammette che i neroverdi abbiano giocato meglio, ma che la squadra biancazzurra sia consapevole di poter lottare sia per il campionato, sia per la coppa, anche in questa stagione.