"Colmi di soddisfazione per i due trofei vinti di fila". Così Luigi Bizzotto definisce l'umore in casa Virtus dopo il successo in Supercoppa sammarinese, che porta a tre il conto dei titoli conquistati dalla società di Acquaviva nella propria storia. Dall'altro lato, Marco Protti parla di un po' difficoltà, nel primo tempo, "a trovare i tempi e gli spazi giusti" per far male all'avversario. Ecco le parole dei due allenatori a fine gara.