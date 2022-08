Nuovo acquisto per il Tre Fiori. Dal Mezzolara arriva l'attaccante 21enne Tommaso Leon Bernardi. Nato a Cesena, Bernardi ha maturato una notevole esperienza in Serie D con 99 presenze con Santarcangelo, Cattolica, Savignanese, Vastese e, nella scorsa stagione, appunto, Mezzolara. “Sono un attaccante mobile che non dà punti di riferimento”, si legge in una nota di gialloblù.