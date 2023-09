Tra Folgore e Cosmos manca solo il gol: 0-0 nel derby di Serravalle

Da una parte una squadra attrezzata e costruita per vincere, dall’altra una giovane e rinnovata che vuole recitare il ruolo di outsider. Oscar Lasagni imbriglia Nicola Berardi e la Folgore ferma sullo 0-0 il Cosmos nel derby del castello di Serravalle. Primo tempo molto equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra. Gialloverdi che si affidano a Prandelli: il 9 si avvita sul cross di Cucchi, e costringe Venturini ad allungare in corner. Poi Errico viene lasciato colpevolmente solo in area di rigore: stop di petto e scavetto con il mancino che termina sull’esterno della rete. La Folgore si fa vedere con uno dei più positivi, Mbaye Sylla, che si fa tutta la fascia e calcia dal limite, Tacchi mette in angolo. Proprio i tiri dalla bandierina diventano l’arma per il Cosmos e una spina nel fianco per Falciano: Di Maio svetta a centro area ma passa a centimetri dall’incrocio. 60 secondi più tardi, ancora Di Maio incorna e prende la mira ma Venturini ci arriva.

Nella ripresa la Folgore abbassa il baricentro a difesa dello 0-0, il Cosmos ci prova ma non trova la zampata vincente. Mezzo esterno da fuori di Loiodice e palla a lato di un soffio. I giallorossoneri sono anche fortunati quando Prandelli devia sottoporta sul piazzato di Enrico ma Venturini se la ritrova lì. L’ultima emozione all’ultimo secondo: il Cosmos protesta per un possibile tocco con il braccio di Fall ma nulla da fare, la sfera arriva a Zulli che in demi-volée mette fuori e sancisce un divertente 0-0 a cui è mancato solo il gol.