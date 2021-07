Tre Penne, esordio con sconfitta: 4-0 Dinamo Batumi

Dura 64 minuti la “prima” di Maicon in maglia Tre Penne: l'ex Inter, impiegato come centrale di destra nella difesa a 3 di Stefano Ceci, porta esperienza ma la prestazione è sottotono. Anche per merito della Dinamo Batumi che si dimostra squadra vera e non lascia scampo ai biancazzurri. I primi minuti sono shock: dopo 6, Altunashvili verticalizza per Pantsulaia ed il pallonetto dell'attaccante georgiano esce per questione di centimetri. E' il preludio al vantaggio biancoblu: Jiguari apre l'azione, Flamarion brucia Sartori in velocità e scarica in direzione Pantsulaia che deposita in rete con la porta sguarnita. Tutto facile per il bomber della Dinamo Batumi, capocannoniere del campionato georgiano. Il Tre Penne prova subito a reagire: punizione di Semprini, lo stesso Maicon non ci arriva per un soffio. Dalla rimessa dal fondo nasce il 2-0 ospite: rinvio di Kupatadze, Pantsulaia si invola e viene fermato in un primo momento da Lombardi. La sfera arriva a Mamuchashvili che non ha problemi a battere Migani per il raddoppio. I 10 minuti da incubo per Città si chiudono al 18': Teidi apre per Jiguari che rientra sul destro, lascia sul posto Maicon e buca Migani sul primo palo. L'8 della Dinamo Batumi – protagonista assoluto – si fa il miglior regalo di compleanno possibile. Da qui i georgiani amministrano la partita, il Tre Penne non si snatura e prova a giocarsela: traversone di Maicon, dopo un rimpallo la sfera arriva a Boccioletti che non ci pensa due volte e calcia. Margvelashvili mura – forse con un braccio attaccato al corpo – e il direttore di gara lascia proseguire nonostante le proteste biancazzurre.









Ripresa. Girandola di cambi per la Dinamo Batumi: il neo-entrato Shindagoridze va da fuori, Migani respinge in corner. Definitivo 4-0 al 58': Maicon buca l'intervento su Grozurek, appoggio per Zaria – anche lui appena entrato – e sinistro preciso all'incrocio dei pali. Poker georgiano, il match cala d'intensità: Pieri riconquista la sfera e si fa 50 metri, calciando alto con il mancino. Sull'altro versante super giocata di Azarov: cross in rabona, Shindagoridze prende l'ascensore ma centra il palo. Non c'è più tempo: la Dinamo Batumi ipoteca il passaggio del turno. Tra una settimana il Tre Penne sarà chiamato ad altri 90 minuti di battaglia.