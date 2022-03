Tre Penne – Folgore 0-0: le due squadre verso i rispettivi obiettivi

Tre Penne e Folgore si affrontano nel gelido anticipo del martedì di campionato. Entrambe le squadre arrivano alla sfida con delle formazioni rimaneggiate, nel Tre Penne il grande assente è l’ex Imre Badalassi, squalificato. Prima occasione di marca biancoazzurra al 10’: Cibelli recupera e serve per Gai, che si immola contro Gueye. Il tiro del numero 8 però finisce alto sopra la traversa. La Folgore sembra in difficoltà nei primi minuti e prova ad approfittarne il Tre Penne. Dopo una mischia in area, Cibelli si ritrova con il pallone tra i piedi. Tiro da dentro l’area che finisce sulla traversa. La risposta degli uomini di Lepri arriva al 18’: spiovente da calcio d’angolo e colpo di testa ravvicinato di Hirsch che finisce di poco a lato dal primo palo. Ancora Folgore al minuto numero 20. Palla centrale per Docente, che ubriaca due difensori avversari e conclude con il mancino. Migani blocca in due tempi.



Nella ripresa dopo 7’ prova a sbloccarla Davide Cesarini con un tiro di esterno destro dal limite, la conclusione si abbassa improvvisamente e per poco non batte Gueye. Poco dopo la Folgore si vede annullare per fuorigioco il gol del vantaggio da parte di Docente, arrivano le proteste da parte dei giocatori giallorossoneri. Poi il Tre Penne prende in mano le redini della partita ha tre buone occasoni sul finire della gara. Il neo entrato Ceccaroli serve Gai, che si sposta la palla sul sinistro e calcia. Il tiro fa la barba all’incrocio dei pali. Nitida palla-gol qualche minuto dopo la mezzora: cross di Vandi sul secondo palo per Cibelli, che ci arriva di piattone. Gueye copre il suo palo e salva i suoi. L’ultima istantanea del match arriva al 37’ ancora sull’asse Gai- Ceccaroli. Tiro a giro dell’esterno sammarinese, che sorvola di poco la traversa. Pareggio a reti inviolate ad Acquaviva tra Tre Penne e Folgore.



Matteo Pascucci