Dopo aver conosciuto l’avversario per il primo turno di qualificazione in Conference League, il Floriana di Malta, e aver terminato le riconferme per la prossima stagione, il Tre Penne piazza i primi due acquisti per il prossimo anno. Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha trovato l’accordo con il difensore Cristian Grieco e il centrocampista Matteo Gaiani, entrambi provenienti dal Murata.