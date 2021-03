Va al Tre Penne il “Derby della Funivia” contro la Libertas. Finisce 3-0 per i biancazzurri di Stefano Ceci che passano in vantaggio nel primo tempo con Cibelli e arrotondano nella ripresa grazie alla doppietta di Alessandro Chiurato. Il Tre Penne sale al terzo posto in classifica, proprio a -3 dai granata che rimangono secondi ma perdono terreno da La Fiorita capolista.

Nel video i gol di Libertas-Tre Penne