Tre Penne: ultimi preparativi in vista del Gjilani

Occhio a non farsi ingannare dal ranking UEFA: il Gjilani è tra le squadre con il coefficiente più basso dell'intera Europa League ma, nell'ultima Superliga Kosovara, è arrivata seconda solamente per aver perso 2 scontri diretti su 3 con il Drita campione. Il Tre Penne, quindi, dovrà fare molta attenzione ad una società “giovane”, ambiziosa, e che nel proprio palmares può vantare una Coppa del Kosovo conquistata all'inizio del nuovo millennio. Città, però, si farà trovare pronta per l'esordio nella seconda competizione europea per club, giovedì 20 alle 21 in casa al San Marino Stadium. Alla corte di Stefano Ceci mancava un bomber in sostituzione di Angelini, e questo è puntualmente arrivato ad una settimana dal grande evento: si tratta di Riccardo Pieri, nell'ultima stagione 8 reti in Serie D con la Sammaurese.

Il DS Di Giuli ha completato la rosa, rivoluzionando la difesa e puntellando centrocampo e attacco. Se il Tre Penne dovesse compiere l'impresa e staccare il pass per il turno successivo si ritroverebbe i ciprioti dell'APOEL Nicosia, in caso contrario occhi puntati su Campionato e Coppa Titano.

Nel servizio l'intervista a Riccardo Pieri, attaccante Tre Penne