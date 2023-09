L'agibilità della Tribuna dello stadio di Montecchio è stata ridotta per la metà dei posti disponibili. Dopo il sopralluogo effettuato dall'ingegner Selva e dalla Protezione Civile, è stato interdetto l'accesso pedonale per chi scende da Via Campo dei Giudei. Essendoci dunque un'unica via di accesso e di uscita, quella da Strada di Montecchio, è stata disposta la riduzione della capienza fino all'intervento d'urgenza programmato dall'ASSLP.