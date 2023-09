Troppa Norvegia per San Marino e Amici evita un passivo ancora più pesante

Occorre partire subito da qui, minuto 22 della prima frazione di gioco, quando Simone Santi riceve una spinta in area il kosovaro Bejtulkahu concede solo il corner alla selezione di Matteo Cecchetti. Episodio che non avrebbe probabilmente impedito ai norvegesi di dominare ma per lo meno avrebbe potuto garantire ai biacoazzurrini la possibilità di portarsi in vantaggio su rigore. L’arbitro ha valutato leggera la spinta ai danni del numero 10 sammarinese. Va detto che dall’angolo conseguente Samuele Zannoni ha avuto l’occasionissima, tutto solo non è riuscito a superare Sjong. Prima di questi due episodi i Norvegesi avevano già avuto alcune chance, bene in un paio di occasioni Pietro Amici nell’opporsi, poi in 14 minuti tra il 35^ e la fine di tempo hanno dilagato segnando ben 4 gol. Radente di Sjovold sul secondo palo dove Schjelderup chiude appoggiando in porta. Azione contestata dal CT Cecchetti per una sospetta posizione irregolare. Aperta la scatola arrivano in successione le reti di Mannsverk, dal limite dell'area il numero 8 trova l’angolo alto. Il diagonale di Hansen-Aaroen per il tris norvegese. Poker a stretto giro con la doppietta di Schjelderup. Nella ripresa Norvegia in assoluto controllo. Pietro Amici compie almeno cinque interventi decisivi. Sempre reattivo e ben piazzato sulle conclusioni ravvicinate dei norvegesi. Nel finale non regge più nemmeno il muro eretto dal portiere biancoazzurro, la Norvegia segna altre tre volte. Tripletta personale per Andreas Schjelderup e gol anche per Karlsnakk. Eskil Edt realizza il settimo e ultimo gol per la selezione del CT Jalland. Risultato molto severo . Al San Marino Stadium Norvegia batte San Marino 7-0 e adesso la squadra di Cecchetti è attesa dalla trasferta in Irlanda