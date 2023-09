Tura: "La stagione calcistica che sta per partire mi incuriosisce molto"

Nel servizio l'intervista a Marco Tura Presidente FSGC

E' stato un viaggio lunghissimo quello che hanno dovuto affrontare il Presidente della FSGC Tura, ii Vice Grana e il Segretario Generale Zafferani per raggiungere Cork in Irlanda dove questa sera ore 19.30 locali, le 20.30 italiane, la Nazionale Under 21 di San Marino affronterà i pari età della Repubblica D'Irlanda.

Un incedente nei pressi del capoluogo emiliano ha impedito alla delegazione di prendere il volo designato che avrebbe dovuto fare tappa a Parigi, dove i membri del Consiglio Federale della FSGC si sarebbero fermati per incontrare una delegazione della FIFA. Incontro semplicemente rimandato, e il nuovo volo partito da Bologna con un paio d'ore di ritardo, ha fatto scalo a Francoforte, poi la ripartenza per Cork, dove i membri della FSGC hanno fatto giusto in tempo per vedere sul terreno del Turner's Cross Stadium la rifinitura diretta dal CT della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti.

L'occasione per far il punto sulle Nazionali, sul campionato sammarinese che sta per partire con la novità San Marino Academy Under 22, e sul Victor San Marino.

Da Cork In Irlanda l'inviato Lorenzo Giardi