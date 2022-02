Un rigore sbagliato, due espulsioni e poco altro: Pennarossa-La Fiorita è 0-0

Nè vincitori né vinti tra Pennarossa e La Fiorita: le due formazioni si annullano e ciò che ne viene fuori è uno scialbo 0-0. Poche emozioni nel primo tempo: Conti pesca Tomassini sul secondo palo, la torre del difensore dell'Under 21 non trova nessuno a centro area. Sull'altro versante Pancotti scappa al diretto marcatore e crossa, la difesa allontana male e Semprini respinge il tentativo di Amati. L'estremo difensore del Penna è ancora attento quando disinnesca l'incornata di Errico con un colpo di reni.

Ripresa. Sempre La Fiorita: Amati con la specialità della casa, la punizione scende ma Semprini è attento e dice di no. Poi l'azione prosegue e viene fischiato un fallo per carica sull'ex numero 1 del Forlì. La grande occasione per il vantaggio – Montegiardino – ce l'ha a 20 dal 90': Mantovani spinge Zulli in area e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Errico incrocia ma è superlativo Semprini ad indovinare l'angolo e bloccare la sfera. Ai gialloblu saltano i nervi, in particolare a Tommaso Guidi: il 20 – già ammonito – commette un fallo di reazione secondo l'arbitro Kaddoudi e lascia i suoi in 10 solo 2 minuti dopo il penalty fallito. Superiorità numerica per gli uomini di Andy Selva che, però, dura 300 secondi: Maioli interviene da dietro su Zafferani e va anzitempo sotto la doccia. Il match, da qui, si spegne ma La Fiorita ha un ultima chance: Di Maio ributta la sfera in mezzo, Sanchez viene anticipato dal suo compagno Loiodice sulla linea e – ad Acquaviva – è pareggio a reti bianche.