Under 16: 4-1 Georgia, San Marino segna con Semperlotti

Nel servizio l'intervista a Enea Semperlotti, centrocampista San Marino Under 16

La Georgia ne segna 4 nella seconda partita del Torneo di Sviluppo UEFA ma la Nazionale Under 16 di San Marino non sfigura e, anzi, trova il primo gol con il rigore realizzato da Semperlotti. Come con la Slovenia, l’avvio per i biancazzurrini è in salita: corner di Nioradze, deviazione sfortunata di Forcellini che coglie Francesco Della Balda di sorpresa e la mette nella propria porta. 1-0 Georgia, dopo soli 7 minuti. Esattamente come all’esordio però è buona la prestazione nella prima metà di gara dell’Under 16, rocciosa in difesa nonostante i centimetri di differenza. La Georgia si affida solo ai tiri da fuori e, a 10’ dal riposo, Surguladze pesca il jolly: tiro da lontanissimo che scavalca Della Balda e si infila sotto l’incrocio dei pali. Un mix tra fortuna e bravura che vale il raddoppio georgiano. La ruota non gira per San Marino che protesta in maniera veemente quando Protti si gira e viene sgambettato in area ma l’arbitro decide di lasciar proseguire.

Ad inizio ripresa si accende Kutateladze: il 10 della Georgia ci prova con una giocata “alla Kvaratskhelia”. Destro a giro alto di un soffio. Il match continua sulla falsariga del primo tempo, i biancazzurrini non si scompongono e quando possono si fanno anche vedere in avanti. Il problema restano sempre i calci piazzati: da un altro angolo svetta Gogilashvili sul primo palo e batte Della Balda per un 3-0 forse troppo severo. Ad evitare un passivo ancora peggiore ci pensa poi lo stesso Della Balda, bravo a respingere con i piedi il tentativo di Nikvashvili. È la miccia per la Nazionale di Magnani che non molla: gran discesa di Mularoni, servizio per Semperlotti che sembra perdere il tempo per calciare e poi - quando lo fa - viene atterrato. Questa volta è calcio di rigore, dal dischetto lo stesso Semperlotti spiazza il portiere e sigla il 3-1. Un gol comunque storico per l’Under 16 sammarinese, e soprattutto meritato. Nel finale poi arriverà anche il poker Georgia con Mzhavanadze: tiro sul quale Della Balda non è perfetto ed è 4-1. Domenica a Pasqua, nell’ultima partita contro il Montenegro, la possibilità concreta di chiudere con un risultato positivo.

