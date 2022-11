Victor: appannamento in zona gol

Ed eccolo qui anche il primo pareggio stagionale. Il Victor San Marino dopo 10 vittorie e una sconfitta barra anche la casella X. 31 punti in 12 giornate + 4 sulla Savignanese unico club a tenere il passo dei biancoazzurri. 12 giornate danno la possibilità di tracciare un primo bilancio totalmente di segno +. Una squadra che subisce poco o nulla, 3 gol in 12 turni, Pazzini è uno dei portieri meno impegnati della categoria e questo è un merito di tutti a cominciare dagli attaccanti, primi a dare una mano in fase di non possesso.

Cosa si può imputare ad una squadra che fino ad ora è apparsa un orologio svizzero? Manca qualcosa in zona gol. Lo dicono i numeri. Il Victor ne ha segnati 17 come la Savignanese. Più prolifici tutti gli altri attacchi: Sampaimola 20, Russi e Medicina 19, Progresso 18, Castenaso 21. Nella classifica marcatori della categoria: Federico Bonavita Sampaimola 9 gol, Christian Nanetti Castenaso 8, Giordano Bardeggia Cattolica 7 e via via tutti gli altri.

Il miglior marcatore del Victor è Alex Ambrosini con 4 reti. Questo significa che Cassani può essere soddisfatto che difensori e centrocampisti aiutino anche in zona gol, ma manca un bomber vero che possa tradurre in rete tutta la mole di gioco creata dalla squadra. E forse questo il punto focale su cui occorrerà ragionare per non disperdere il margine nell'immediato futuro. Domenica ore 20.30 13° ad Acquaviva, Victor San Marino – Classe.