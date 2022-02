Victor, D'Amore: "Ci è mancato coraggio. Per Carrer infortunio muscolare"

"Oggi non abbiamo fatto una bella prestazione - ammette il tecnico del Victor, Gianni D'Amore - eravamo stati bravi ad andare in vantaggio ma penso che il loro pareggio sia stato meritato. Ci è mancato coraggio nel giocare qualche pallone in più, sapevamo che sarebbe venuta fuori una partita aperta perché loro provano a giocare a calcio, quindi ti vengono anche a prendere alti. Se avessimo avuto più coraggio avremmo avuto anche più occasioni, invece ci siamo fatti prendere dalla frenesia, abbiamo buttato troppi palloni e creato poco. Gli infortuni? Gaudenzi è stata quasi una botta, non saprei dire. Per Carrer è sicuramente un infortunio muscolare".

"Il primo tempo abbiamo sofferto la loro qualità, la loro forza e il loro gioco - spiega il tecnico della Del Duca, Stefano Cassani - nella ripresa ci ha fatto cambiare marcia la consapevolezza di potercela giocare alla pari con una squadra forte, dal momento che i ragazzi si sono resi conto di ciò hanno giocato con più coraggio e serenità".

Nel video le interviste agli allenatori