Victor forza 4, le parole di D'Amore e Zabre

Gianni D'Amore - Abdul Zabre

Sono cinque risultati utili per un Victor San Marino che, con 7 punti in tre gare, ha trovato continuità dopo un periodo difficile. Col San Pietro in Vincoli è stato un successo figlio di carattere e prestazione, sottolinea Gianni D'Amore: "Abbiamo preso due gol brutti perché solitamente sulle palle inattive facciamo meglio. Certi episodi possono condizionare la gara, invece i ragazzi sono stati bravi. Nel primo tempo non avevamo fatto per niente male e forse meritavamo qualcosa in più, poi nel secondo, nonostante lo svantaggio, ci abbiamo creduto fino in fondo. Oggi anche tecnicamente abbiamo fatto bene. I risultati portano entusiasmo, anche per questo abbiamo deciso di giocare questa partita nonostante le nazionali: a noi mancano i nazionali, però mi sembrava giusto dare continuità a questo buon momento ed è andata bene".

"Volevamo questa vittoria a tutti i costi - aggiunge l'attaccante Abdul Zabre - la partita contro Riccione ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi, volevamo vincere per dare continuità ai risultati: ce l'abbiamo fatta, nonostante fossimo andati in svantaggio a inizio secondo tempo siamo stati bravi a reagire".