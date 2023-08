Victor, quarta amichevole a Russi

Questo pomeriggio ore 18 il Victor San Marino affronta in amichevole allo Stadio Bucci il Russi dell'ex Nicholas Marra e del nuovo tecnico Roberto Rossi. Rossi, dopo tre anni allenatore della squadra femminile del Cesena in Serie B, torna ad allenare una prima squadra maschile al posto di Oscar Farneti, nell'ultima stagione terzo con i falchetti dietro al Progresso e al Victor San Marino. La formazione di Cassani, neopromossa in Serie D, affronta la quarta amichevole. Dopo i test con Rimini, Vis Pesaro e Savignanese, altro controllo dello stato di forma dei biancoazzurri che si avvicinano a grandi passi all'inizio della stagione ufficiale. Domenica 27 agosto Coppa Italia contro l'Imolese il 10 settembre l'inizio del campionato.