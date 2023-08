Victor San Marino verso la terza amichevole e una presentazione in grande stile

La sconfitta con il Rimini alla prima dove si mise in luce l'italo/albanese Sollaku il quale dalla prima categoria sale in Serie D. Andrea Sollaku ha firmato un biennale con il Victor. Altro tassello che si aggiunge alla lunga lista di nuovi che vestiranno la maglia biancoazzurra come il nigeriano ex Sammaurese Adamo Haruna centrocampista 23 enne di stazza. Alto un metro e novanta, può essere l'arma in più per Cassani sulle palle inattive, sia in aiuto alla difesa, sia per cercare il gol. Altro colpo di mercato di categoria è rappresentato dall'ex attaccante del Mezzolara, il 27enne Nicholas D'Este, lo scorso anno non è riuscito ad andare in doppia cifra, 7 gol per lui.

Sarà compito di Stefano Cassani e del suo staff rivitalizzarlo per portarlo a raggiungere cifre più elevate. Adesso la nuova “mission” per il DS Bollini, in questi giorni in vacanza in Salento, è quella di sfoltire la rosa. Sono oltre 30 i giocatori che si allenano da lunedi a San Mauro Mare in attesa di trasferirsi poi definitivamente nel nuovo centro di Pietracuta, decisamente troppi, gli esuberi, che verranno concordati con lo staff tecnico, verranno ceduti o mandati in prestito. Domani a Savignano, ore 17.30 altro test contro la Savignanese. Dopo i due contro squadre di categoria superiore, Rimini e Vis Pesaro, per il Victor un avversario sulla carta inferiore, ma che lo scorso anno fece soffrire molto i biancoazzurri sconfitti in campionato da un'ottima Savignanese. Il programma proseguirà con le amichevoli di Russi il 17 e con il Gambettola il 20, prima della grande presentazione del 22 agosto.

Si annunciano grandi ospiti per una serata in stile Serie A per una società che non vuole lasciare nulla di intentato. Il simbolico in bocca al lupo alla squadra si terrà sulla terrazza del World Trade Center di Dogana San Marino orario ancora da stabilire.