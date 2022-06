Victor: Stefano Cassani ha firmato un contratto per un anno

Doppio appuntamento a Viserba per il Presidente del Victor San Marino Luca Della Balda e per il DS Gian Luca Bollini. Siglato l'accordo con l'Atletico Viserba per il settore giovanile il cui responsabile sarà Giampaolo Donati. I tre hanno poi raggiunto, Stefano Cassani in un ristorante della zona l'Old American Bar. Con l'ormai ex tecnico Del Duca Grama, si è chiuso l'accordo che lega il 33enne figlio dell'ex CT della Nazionale di Ciclismo Davide, fino al giugno 2023 con opzione di rinnovo automatico in caso di Serie D, obiettivo dichiarato dalla società.

Cassani, porterà sul Titano alcuni giovani che hanno fatto bene con lui al Del Duca. Il giovane tecnico ha grande ambizione studia molto da vicino Gasperini e Klopp e addotta moduli moderni come il 3-4-2-1 o il 3-3-3-1. Ufficializzato il tecnico, Bollini lavora sulla squadra: rinnovato il difensore De Queiroz, il colpo grosso potrebbe essere il trequartista scuola Bologna Alberto Malo. Arrivato a gennaio al Cotignola 11 gol in 14 partite. Vicino anche un ritorno di fiamma come l'attaccante Umberto Nappello già a San Marino nella stagione 2017-2018 in questa stagione al Delta Porto Tolle 11 gol e 9 assist.