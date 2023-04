Trentuno gol nella 28esima giornata del Campionato Sammarinese. La capolista Tre Penne batte 4 a 0 la Folgore, il Cosmos supera per 5 a 1 il Cailungo mentre il Tre Fiori sconfigge la Juvenes/Dogana per 4 1. Non va oltre al pareggio La Fiorita bloccata sul 1 a 1 dal San Giovanni. Rocambolesco 2 a 2 tra Faetano e Virtus con le due squadre che hanno chiuso in 10 uomini.