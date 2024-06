Il centrocampista esterno del Tre Fiori è vicinissimo a firmare per i campioni di San Marino. Nella lista della Champions League anche il centrocampista Andrea Montanari e il portiere Fabio Gentilini in prestito dalla Juvenes/Dogana. Domani dovrebbe arrivare il tesseramento di un attaccante per la doppia sfida con la Steaua Bucarest.