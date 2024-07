Virtus in Romania per affrontare l’FCSB: Bucarest accoglie i neroverdi

La prima trasferta della Virtus in Europa parte dall’aeroporto di Bergamo. Poi il volo verso Bucarest, capitale della Romania. E se il discorso qualificazione sembra già archiviato - dopo il 7-1 del San Marino Stadium - nulla vieta ai neroverdi di sognare e godersi un doppio confronto bello, affascinante e stimolante.

È quasi tutto pronto per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League: l’FCSB ha ricominciato il proprio campionato nel weekend, impattando 1-1 in casa contro il Cluj. La Virtus invece riparte da quel gol di Manuel Battistini arrivato nel finale: un centro storico per la società di Acquaviva, che ha così festeggiato una serie di prime volte. O

ra tocca alla prima trasferta contro una formazione storica, quella Steaua Bucarest che nel proprio palmares annovera anche una Coppa dei Campioni conquistata nell’85/86. Si prospetta un altro match complicato - si gioca domani sera alle 20.30 in Romania, le 19.30 sul Titano - con i campioni di San Marino pronti a dar battaglia.

Tutti presenti al gate per Bucarest ad eccezione di Tortori e De Angelis, rimasti in Repubblica per motivi di lavoro. Ci sarà anche uno dei volti nuovi per la Champions, il difensore Niccolò Pupeschi, tra i più positivi sette giorni fa.

Nel servizio l’intervista a Niccolò Pupeschi, difensore Virtus