Colpo di mercato per la Virtus, in preparazione al doppio prestigioso impegno contro la Steaua Bucarest. Per i preliminari di Champions League vestirà la maglia neroverde Federico Piovaccari. L'attaccante, classe 1984, sarà tra l'altro un ex avendo giocato con i rumeni nella stagione 2013/2014. Scuola Inter, il "Pifferaio" di Gallarate è stato anche protagonista con il San Marino Calcio nel 2005/2006, realizzando 11 reti nell'allora Serie C1.