Virtus-Tre Fiori 1-1: a Cuzzilla risponde Ciacci

Per il Tre Fiori la possibilità di scavalcare La Fiorita al secondo posto, per la Virtus quella di raggiungere proprio i gialloblù al terzo. E, invece, non accade nulla di tutto ciò perché le due squadre si annullano a vicenda e ad Acquaviva ne esce un pareggio che serve poco ad entrambe. Un tempo a testa, all’inizio meglio il Tre Fiori. La prima di Luca Borgagni sulla panchina di Fiorentino parte come meglio non si potrebbe: dal corner della Virtus il tridente gialloblù si scatena in contropiede e in 3 passaggi è in porta. Lentini per Gjurchinoski, Gjurchinoski per Cuzzilla - con una grande idea - e il numero 7 è glaciale a tu per tu con Passaniti. Palla all’angolino ed è 1-0. Tre Fiori che sfiora anche il raddoppio ma il colpo di testa di Lentini su corner dello stesso Cuzzilla passa a centimetri dal palo.

Nella ripresa, però, è tutta un’altra partita. La Virtus cresce d’intensità alla ricerca del pari. E lo troverebbe subito con Angeli sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco. Gigi Bizzotto butta nella mischia Jacopo Raschi e cambia il match: slalom del 19 neroverde che passa tra Della Valle e Cuzzilla ma spara alle stelle con il mancino. Il gol è comunque nell’aria e arriva puntuale 180 secondi più tardi: un indemoniato Raiola se ne va sulla destra, servizio per Elia Ciacci che da centro area non può sbagliare e firma il meritato 1-1. Acquaviva ora ci crede e i sogni di rimonta vengono alimentati - suo malgrado - da Luca Censoni: il centrocampista gialloblù si prende primo e secondo giallo nel giro di pochi minuti - l’ultimo per aver fermato Angeli - e il Tre Fiori è in 10. Come se non bastasse, Ramundo manda in porta Raschi ma l’attaccante della Virtus grazia gli avversari mettendo clamorosamente sul fondo. Il pareggio permette a Virtus e Tre Fiori di tenere aperta la striscia di imbattibilità, rispettivamente a 9 e 11 partite.