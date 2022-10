1° Trofeo Cerveteri: medaglia d'argento per Paola & Icy

Oltre 50 partecipanti si sono sfidati sul percorso erboso di 4,1 km all’interno del Centro equestre Equihome di Cerveteri nel Lazio nel 1° Trofeo Cerveteri organizzato dalla F.I.M.S.S. e valida come prova di qualificazione per i Mondiali in Germania. Per la prima volta, il binomio sammarinese Paola&Icy si è messo in gioco nel bikejoring. Più precisamente, è un’attività derivata dal mushing (le escursioni con i cani da slitta) e consiste nel traino da parte del cane di una bicicletta. Egli è agganciato ad una linea di traino ammortizzata per neutralizzare gli strappi da accelerazione ed è sostenuta da una “antenna” che evita che il cane si ferisca nei raggi del mezzo. Il percorso impegnativo con continui saliscendi impegnativi ha messo a dura prova i concorrenti, ma il binomio sammarinese ha saputo interpretare bene il percorso, classificandosi al 2° posto. “ Buona la prima” ammette Paola “E’ stata una sfida con me stessa e assieme ad Icy. Insegnandoli questa nuova disciplina, sono rimasta sorpresa dalla velocità di apprendimento. Anche ci sono state delle sbavature da parte sua nell’interpretare il percorso e da parte mia nel gestire la mountain bike, siamo riusciti a correre in modo continuo, rimanendo sempre sul pezzo”.

cs Paola Carinato